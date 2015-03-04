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"زراعة سوهاج": إنشاء وحدة لإنتاج التقاوى لخدمة المزارعين بالمحافظة

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"زراعة سوهاج": إنشاء وحدة لإنتاج التقاوى لخدمة المزارعين بالمحافظة "زراعة سوهاج": إنشاء وحدة لإنتاج التقاوى لخدمة المزارعين بالمحافظة
أكد المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه تم إنشاء وحدة إنتاج التقاوى تابعة لاتحاد المجالس الاستشارية الزراعية بالإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بسوهاج.

يأتى ذلك فى إطار تقديم خدمات متميزة لجمهور المزارعين بالمحافظة، وتقوم الوحدة بإنتاج التقاوى المحسنة ويتم توفيرها للمزارعين بأسعار متميزة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية، أن الوحدة تنتج التقاوى تحت إشراف البحوث الزراعية، ويتوفر بالمحطة حالياً تقاوى ذرة رفيعة "جيزة 15 " وتقوم الوحدة بزراعة حقول إنتاج تقاوى القمح أصناف "سدس 1 وسدس 12" للزراعة فى الموسم القادم، وأيضا تقاوى البصل والذرة الرفيعة.

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