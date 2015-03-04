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"تموين سوهاج": ضبط 35 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل مطعمين

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"تموين سوهاج": ضبط 35 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل مطعمين "تموين سوهاج": ضبط 35 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل مطعمين
قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة بسوهاج، إن قسم الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى تمكن من ضبط 7 مخالفات لمحلات الجزارة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى لدى صاحب أحد المطاعم، وضبط 30 كيلو من اللحوم المفرومة، كما تم ضبط 5 كيلو لحوم فى حالة تعفن فى أحد المطاعم، وتم التحفط عليهم، وتم أيضا ضبط 5 مخالفات أخرى لمحلات الجزارة عبارة عن عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضبط أحد مسئولى إحدى شركات توزيع السلع لحيازته 20 كرتونة حلوى بداخلها 40 ألف قطعة غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية وضبط 576 قطعة كيك غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 1733 قسم أول سوهاج.

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مصر 365

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