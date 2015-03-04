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بدء التحقيق مع 11 عنصر بواحدة من أخطر خلايا “القاعدة” في صنعاء

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بدء التحقيق مع 11 عنصر بواحدة من أخطر خلايا “القاعدة” في صنعاء بدء التحقيق مع 11 عنصر بواحدة من أخطر خلايا “القاعدة” في صنعاء

القاعدة-في-اليمن

بدأت السلطات في العاصمة اليمنية صنعاء الأربعاء، التحقيق مع 11 عنصرا، يشكلون واحدة من أخطر خلايا تنظيم “القاعدة”، بتهم “إرهابية”، بحسب ما ذكره مصدر قضائي.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، الأربعاء عن المصدر قوله إن “النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء، بدأت التحقيق مع واحدة من أخطر خلايا تنظيم القاعدة بعد أن تسلمت ملف الخلية المكونة من 11 إرهابيا من أجهزة الأمن”.

وأشار المصدر إلى أن عناصر هذه الخلية، يعدون من أخطر عناصر تنظيم القاعدة لضلوعهم في تنفيذ أعمال إرهابية، واغتيالات طالت عددا من الضباط والجنود.

وأوضح أنه تم القبض عليهم خلال عام 2014 في العاصمة صنعاء، ومحافظات أخرى، دون أن يفصح عن مكان احتجازهم الحالي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات اليمنية بشأن ما ذكره المصدر.

وتتعرض مواقع ودوريات عسكرية وأمنية في عدة محافظات يمنية لهجمات بشكل متكرر ينفذها مسلحو تنظيم القاعدة الذين يخوضون حربا مفتوحة ضد القوات الحكومية منذ عام 2011.

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