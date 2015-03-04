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نائب رئيس صناع السياحة الالمانية : مصر لها سحر خاص ومقصدا سياحيا ليس له مثيل

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نائب رئيس صناع السياحة الالمانية : مصر لها سحر خاص ومقصدا سياحيا ليس له مثيل نائب رئيس صناع السياحة الالمانية : مصر لها سحر خاص ومقصدا سياحيا ليس له مثيل

أرشيفية

أعلن كلاوس جيجينبخ، نائب رئيس نادى صناع السياحة الالمانية ان مقصدا سياحيا ليس له مثيل ..وقال انا بصفه شخصيه أعتدت دوما على زيارتها بشكل شخصى وايضا فى العمل على زيارة مصر مشيرا الى ان مصر لها سحر خاص فهى البلد التى عندما تزورها مرة لا تستطيع ان تمتنع عن تكرار زيارتها ولا يمكن ان تستطيع مقاومه سحرها .

وقال جيجينبخ – فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة انباء الشرق الاوسط فى برلين – نحن نعمل بشكل وثيق مع مصر وندعم الجهود المبذولة من جانب وزارة السياحة المصرية ومصر بلد غنية بمقومات السياحة ووزير السياحة المصرى وطاقم العمل يتعامل بشكل مهنى لتسويق السياحة لمصر ..ولقد تعاونا مع وزير السياحة السابق والحالى بشكل وثيق ونحن ندعم مصر بكل ما لدينا من امكانيات وجائزة افضل مقصد سياحى نحن نرى احقيه مصر لها فهى جائزة تمنح لمصر تقديرا للجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة السياحة المصرية للترويج للسياحة داخل مصر ومن رأيى انا الشخصى ان مصر مقصد سياحى شديد التميز .

جاء ذلك على هامش فاعليات الاحتفال بتسليم الوزير هشام زعزوع “جائزة مصرافضل مقصد سياحى ” ضمن احتفاليه اقامها امس نادى صناع السياحة الالمانية على هامش فاعليات بورصة السياحة ببرلين .

وحول القرار الاخير للخارجية الالمانية برفع التحذيرات عن جنوب سيناء قال جيجينبخ من يعرف مصر من السائحين مثلى انا وكثير من السائحين الالمان يعلم ان المصرية تؤمن ضيوفها بشكل كبير وان منطقة الغردقة وشرم الشيخ والاقصر من اكثر الاماكن الامنة ولكن من لم يزر مصر قد تؤرقه بعض الاخبار التى ينشرها الاعلام ولكننى على يقين ان مصر ستصبح امنة تماما وان حركة السياحة الى مصر ستتضاعف بشكل جيد فى الفترة القادمة.

فيما قال وزيرالسياحة هشام زعزوع فى تصريحات خاصة بهذه المناسبة ان “جائزة مصر أفضل مقصد سياحى” هى جائزة من نوع خاص فغالبا ما تمنح تلك الجائزة لافراد او شركات او مؤسسات ولكنها لاول مره تعطى لبلد وذلك تقديرا لمكانة مصر السياحية وللجهد المبذول من جانب وزارة السياحة المصرية لتخطى كل التحديات والتسويق لمصر والحفاظ على معدل تجاوز ٨٨٠ الف سائح رغم الظروف السياسية الصعبة التى مرت بها مصر.

أ ش أ

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