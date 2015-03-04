بالصور… محافظ الأقصر يتابع مشروعات مركز البحوث الأمريكي

التقى محمد بدر محافظ الأقصر، كلًا من جون شيرمان مدير مساعد مركز البحوث الأمريكى وخديجة آدم مدير حماية الآثار بالمركز، لمناقشة أخر تطورات أعمال المشروعات الاستكشافية للبعثة، وتشمل أعمال الحفائر بمعبد أيزيس ودير الشيلويت ومقبرة تى تى 110 بالبر الغربى .

وأوضح شيرمان، أنه مركز يقوم بتدريب ما يزيد عن 1000 مصرى على أعمال الحفائر والترميم بهدف توليهم الأعمال واستكمال أعمال البعثة وبفضل ذلك يدار الآن عدد من مشروعات الترميم بعمالة مصرية خالصة، بالإضافة إلى أعمال الترميم وتوثيق النقوش الفرعونية.

وأشار إلى قرب انتهاء أعمال الحفائر فى مناطق دير الشيلويت ومقبرة تى تى لتصبح جاهزة لفتحها كمنتج آثرى جديد يستقبل السياح، وطالب شيرمان محافظ الأقصر بضرورة إضافة ماكينات كروت الائتمان لبعض المناطق الآثرية الأمر الذى يسهل على الزائرين دخولها.