وزير الخارجية يلتقي الرئيس السوداني في الخرطوم

خلال زيارته الحالية إلي العاصمة السودانية الخرطوم، التقي سامح شكري وزير الخارجية مساء أمس الرئيس السوداني عمر حسن البشير حيث نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لشقيقه الرئيس البشير والتمنيات بالتوفيق في الانتخابات الرئاسية القادمة في السودان.

وجدد الوزير شكري الدعوة الموجهة الي الرئيس البشير لحضور المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من “13 – 15″ مارس وكذلك حضور القمة العربية “28_29″ مارس في مدينة شرم الشيخ.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتفعيلها على كافة المستويات بما يلبي طموحات شعبي وادي النيل والتحضيرات الجارية لإجتماع اللجنة العليا المشتركة والتي ستعقد لأول مرة على المستوى الرئاسي في القاهرة، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة وأهمية التعاون المشترك لمواجهتها.

كما تم تناول العلاقات العربية الإفريقية وتحديات ظاهرة الإرهاب وتطورات الأوضاع في ليبيا وأهمية الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي إلي ليبيا برناردينو ليون ودعم الحل السياسي في ليبيا، والتشاور حول الأوضاع في سوريا وأهمية العمل علي تحقيق الحل السياسي هناك، حيث عرض الوزير شكري نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة لتوحيد جهود المعارضة السورية وصياغة رؤية موحدة تمكن من ايجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء الذي تم بين الرئيس البشير والوزير شكري تناول التشاور المستمر بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا في إطار التعاون بين دول الحوض الشرقي والتي تأتي في إطار سلسلة من متواصلة من اللقاءات والاجتماعات، حيث أوضح الوزير شكري ضرورة العمل المتأني والدقيق لتحقيق المصلحة المشتركة، فضلاً عن توجيه الشكر للسودان لاستضافة هذا الاجتماع الثلاثي لدول الحوض الشرقي لنهر النيل.