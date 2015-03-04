أخبار عاجلة

كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مجلس الأمن يجدد دعمه لجهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن

Google+ Print
مجلس الأمن يجدد دعمه لجهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مجلس الأمن يجدد دعمه لجهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن

جمال بن عمر

جدد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية دعمه ومساندته جهود الوساطة التي يقوم بها جمال بن عمر مستشار أمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن.

وقال السفير فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن الدولي والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مارس الجاري إن أعضاء المجلس أكدوا  في جلسة المشاورات المغلقة والتي استمعوا خلالها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لإفادة من المستشار الخاص للأمين العام إلى اليمن حول آخر مستجدات الأزمة اليمنية ،على ضرورة المحافظة على تماسك ووحدة الأراضي اليمنية حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وشدد في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن على ضرورة التزام أطراف الأزمة اليمنية كافة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار الأخير رقم”2201″.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن و تصاعد التهديد الإرهابي في ظل غياب الحل السياسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا