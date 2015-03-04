مجلس الأمن يجدد دعمه لجهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن

جدد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية دعمه ومساندته جهود الوساطة التي يقوم بها جمال بن عمر مستشار أمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن.

وقال السفير فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن الدولي والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مارس الجاري إن أعضاء المجلس أكدوا في جلسة المشاورات المغلقة والتي استمعوا خلالها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لإفادة من المستشار الخاص للأمين العام إلى اليمن حول آخر مستجدات الأزمة اليمنية ،على ضرورة المحافظة على تماسك ووحدة الأراضي اليمنية حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وشدد في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن على ضرورة التزام أطراف الأزمة اليمنية كافة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار الأخير رقم”2201″.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن و تصاعد التهديد الإرهابي في ظل غياب الحل السياسي.