والد الداعشي جون : لا دليل على أن ابني هو ذباح داعش

قال والد محمد اموازي الذي يعتقد بان ابنه ضالع في ذبح عدد من الرهائن الاجانب لدى تنظيم داعش، بان لا شيء يثبت بان نجله هو بالفعل “ذباح داعش”، وذلك في مقابلة مع صحيفة القبس الصادرة الاربعاء.

واكد جاسم اموازي للصحيفة “لا يوجد ما يثبت في ما جرى تداوله إعلاميا، خصوصا عبر شرائط للفيديو والافلام المعروضة ان المتهم هو ابني محمد ذاته المشار إليه افتراضيا انه ذبَاح داعش”.

وأضاف اموازي الاب في “لقاء سري” مع الصحيفة على حد قولها، “احمل رسالة الى الشعب الكويتي وهي أن هناك الكثير من الاشاعات الكاذبة، اذ شعرت بأن بعض المواطنين صدقوها، لذلك وكَلت محاميا للدفاع عني واثبات انني منكم وفيكم وان ما يقال غير صحيح”.

ونقلت الصحيفة عن محامي جاسم اموازي قوله ان سيرفع دعاوى ضد “جميع من أساؤوا الى موكله جاسم اموازي او الى اسرته” خصوصا عبر تويتر.

ويعيش جاسم اموازي مع ابنة من بناته في الكويت بينما يعيش باقي افراد الاسرة في بريطانيا.

وتتناقض هذه التصريحات مع ما سبق ان نقلته الصحيفة نفسها الاثنين عن كون والد محمد اموازي ابلغ التحقيق في الكويت انه وزوجته تعرفا على صوت ابنهما في التسجيلات.

وافادت صحف محلية كويتية ان السلطات تراقب عن كثب اقارب “ذباح” تنظيم داعش المولود في الكويت والمعروف باسم “الجهادي جون”.

والشاب التي كشفت وسائل اعلام عالمية عن هويته وقالت انه مولود في الكويت ويدعى محمد اموازي، قام باو ظهر وكانه يقوم بقطع راس رهائن من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

وبحسب وسائل اعلام كويتية، فان اموازي الذي يحمل الجنسية البريطانية هو في الاساس من فئة عديمي الجنسية او البدون وتتحدر اسرته من اصل عراقي.

وغادر اموازي مع اسرته الكويت في 1990 الى بريطانيا التي حصل على جنسيتها. واستبعدت اسرة اموازي من لوائح التجنيس في الكويت بسبب شبهات حول تعاون مع نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي غزا الدولة الخليجية في 1990.