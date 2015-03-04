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وزارة التعليم: بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة6يونيو المقبل

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وزارة التعليم: بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة6يونيو المقبل وزارة التعليم: بدء امتحانات الدور الأول للثانوية العامة6يونيو المقبل
أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم القرار رقم 90 بشأن مواعيد امتحانات الشهادات العامة (الثانوية العامة والدبلومات الفنية).

نص القرار الوزارى فى مادته الأولى على أن تُعقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية التى تنظمها، وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسى 2014 / 2015 فى جمهورية العربية فى المواعيد الموضحة بالجدول الآتى:

كما نص القرار فى مادته الثانية، حسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، على أن يكون توزيع المواد الدراسية على أيام الامتحان وفقًا لجدول الامتحان الخاص بكل من شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، على أن يستمر سير الامتحان أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها، فيما عدا أيام الجمع.


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