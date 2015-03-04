مسلحون بالشرقية يخطفون صيدليا ويصيبون شخصين بأعيرة نارية أثناء فرارهم

قام 4 مسلحين يستقلون سيارة بيضاء نصف نقل بدون لوحات معدنية، اليوم الأربعاء، بخطف طبيب صيدلى من صيدليته الخاصة بقرية العزازى مركز فاقوس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان العقيد طارق حسنى مأمور مركز شرطة فاقوس، تلقى إخطارا من الرائد أحمد شمس رئيس مباحث فاقوس، يفيد قيام 4 ملثمين مسلحين بخطف طبيب صيدلى من صيدليته الخاصة بقرية العزازى مركز فاقوس ولاذوا بالفرار .
وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام الجناة بالفرار قاموا بإطلاق أعيرة عشوائية، مما أسفر عن إصابة شخصين بأعيرة نارية وتم نقلهم لمستشفى الأحرار .