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مسلحون بالشرقية يخطفون صيدليا ويصيبون شخصين بأعيرة نارية أثناء فرارهم

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مسلحون بالشرقية يخطفون صيدليا ويصيبون شخصين بأعيرة نارية أثناء فرارهم مسلحون بالشرقية يخطفون صيدليا ويصيبون شخصين بأعيرة نارية أثناء فرارهم
قام 4 مسلحين يستقلون سيارة بيضاء نصف نقل بدون لوحات معدنية، اليوم الأربعاء، بخطف طبيب صيدلى من صيدليته الخاصة بقرية العزازى مركز فاقوس.

وكان العقيد طارق حسنى مأمور مركز شرطة فاقوس، تلقى إخطارا من الرائد أحمد شمس رئيس مباحث فاقوس، يفيد قيام 4 ملثمين مسلحين بخطف طبيب صيدلى من صيدليته الخاصة بقرية العزازى مركز فاقوس ولاذوا بالفرار .

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام الجناة بالفرار قاموا بإطلاق أعيرة عشوائية، مما أسفر عن إصابة شخصين بأعيرة نارية وتم نقلهم لمستشفى الأحرار .

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