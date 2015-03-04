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دراسة: تأخير التحاق الأطفال بالمدرسة مرتبط بضعف أدائهم الأكاديمى

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دراسة: تأخير التحاق الأطفال بالمدرسة مرتبط بضعف أدائهم الأكاديمى دراسة: تأخير التحاق الأطفال بالمدرسة مرتبط بضعف أدائهم الأكاديمى
كشفت دراسة حديثة، أن تأخير التحاق الطفل بالمدرسة قد يتسبب فى ضعف أدائه الأكاديمى، وفقا لأحدث الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد.

وأوضحت الدراسات، أن كثيرا من الآباء حريصون على تأخير التحاق أطفالهم بالمدرسة لنحو عام، فى حال ولادتهم مبكرا أو فى أوائل شهور الصيف، اعتقادا بعدم نضوج أطفالهم بالقدر الكافى الذى يمكنهم من التحصيل العلمى المناسب.

وكانت الأبحاث الطبية السابقة قد اقترحت أن الأطفال الذين يولدون قبل موعد ولادتهم بثلاثة أسابيع، قد يستفيدون من تأخير الالتحاق بالمدرسة عام كامل.

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