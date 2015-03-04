أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الموز يعالج ضغط الدم المرتفع والاكتئاب ويبيض الأسنان

Google+ Print
الموز يعالج ضغط الدم المرتفع والاكتئاب ويبيض الأسنان الموز يعالج ضغط الدم المرتفع والاكتئاب ويبيض الأسنان
نشر مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، تقرير حديث يشير إلى أن الموز له فوائد عديدة تتمثل فى علاج الاكتئاب وفقر الدم وخفض ضغط الدم المرتفع وحب الشباب، بالإضافة إلى إنه يبيض الأسنان.

• الموز يعالج الاكتئاب
>


>وأوضح الخبراء أن بروتين التربتوفان الموجود بالموز له الفضل فى علاج الاكتئاب، لأنه يزيد من هرمون السيروتونين، الذى لا يزال يعرف باسم هرمون الرضا والسعادة.

• الموز يعالج فقر الدم
>


>ونظرًا لاحتوائه على الحديد، يُعد الموز من أكثر الفواكه التى تعالج فقر الدم وذلك لأنه يزيد من كمية الهيموجلوبين فى الدم.

• الموز يقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية
>


>وأفاد الخبراء أن هذا المنتج العضوى الحمضى لا يحتوى على الملح، ولكنه غنى بالكثير من البوتاسيوم، والذى يُعد ضروريًا لتنظيم ضربات القلب، مفسرين أن تناول الموز باستمرار يقلل من فرص حدوث سكتة دماغية.

• الموز علاج لحب الشباب
>


>كما أوضح الخبراء أن الموز علاج قوى للقضاء على حب الشباب، وذلك عن طريق وضع قشر الموز على الحبوب مدة لا تقل عن 10 دقائق يوميًا، وذلك للحصول على أفضل نتائج.

• الموز يبيض الأسنان
>


>وأضاف التقرير أن الموز له قدرة فائقة على تبييض الأسنان، وللحصول على أفضل نتائج، يوصى الخبراء بتدليك الأسنان لمدة دقيقتين حيث أن الفيتامينات الموجودة بالموز مثل المنجنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم تعمل على تبييض الأسنان بطريقة مذهلة.

ويتشرف "اليوم السابع" باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com

موضوعات متعلقة..
>


>5 فوائد لتناول الموز قبل الوجبات أهمها إذابة الدهون
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365