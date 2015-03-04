الموز يعالج ضغط الدم المرتفع والاكتئاب ويبيض الأسنان

• الموز يعالج الاكتئاب

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• الموز يعالج فقر الدم

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• الموز يقلل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

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• الموز علاج لحب الشباب

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• الموز يبيض الأسنان

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نشر مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، تقرير حديث يشير إلى أن الموز له فوائد عديدة تتمثل فى علاج الاكتئاب وفقر الدم وخفض ضغط الدم المرتفع وحب الشباب، بالإضافة إلى إنه يبيض الأسنان.>وأوضح الخبراء أن بروتين التربتوفان الموجود بالموز له الفضل فى علاج الاكتئاب، لأنه يزيد من هرمون السيروتونين، الذى لا يزال يعرف باسم هرمون الرضا والسعادة.>ونظرًا لاحتوائه على الحديد، يُعد الموز من أكثر الفواكه التى تعالج فقر الدم وذلك لأنه يزيد من كمية الهيموجلوبين فى الدم.>وأفاد الخبراء أن هذا المنتج العضوى الحمضى لا يحتوى على الملح، ولكنه غنى بالكثير من البوتاسيوم، والذى يُعد ضروريًا لتنظيم ضربات القلب، مفسرين أن تناول الموز باستمرار يقلل من فرص حدوث سكتة دماغية.>كما أوضح الخبراء أن الموز علاج قوى للقضاء على حب الشباب، وذلك عن طريق وضع قشر الموز على الحبوب مدة لا تقل عن 10 دقائق يوميًا، وذلك للحصول على أفضل نتائج.>وأضاف التقرير أن الموز له قدرة فائقة على تبييض الأسنان، وللحصول على أفضل نتائج، يوصى الخبراء بتدليك الأسنان لمدة دقيقتين حيث أن الفيتامينات الموجودة بالموز مثل المنجنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم تعمل على تبييض الأسنان بطريقة مذهلة.

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