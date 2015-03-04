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مصرع عجوز اصطدمت به سيارة.. وضبط 18 ألف كيس ملح طعام مخالف فى البحيرة

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مصرع عجوز اصطدمت به سيارة.. وضبط 18 ألف كيس ملح طعام مخالف فى البحيرة مصرع عجوز اصطدمت به سيارة.. وضبط 18 ألف كيس ملح طعام مخالف فى البحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط "محمدى م م" قائد السيارة رقم 47150 نقل شرقية لحيازته عدد (18000) كيس ملح طعام مخالف من غير إنتاج الشركات المصرح لها، وتحرر المحضر 6403/2015 جنح مركز بدر.
>وعلى جانب آخر تبلغ صباح اليوم لمركز شرطة إيتاى البارود بحادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية شبرا النونة اتجاه الإسكندرية دائرة المركز أسفر عن مصرع عجوز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "إبراهيم أبو زيد محمد الجندى" بالمعاش ومقيم قرية الإبراهيمية دائرة المركز للطريق اصطدمت به السيارة "رقم 1865 م ف ر" قيادة أحمد محمد إبراهيم مهنا"، سائق ومقيم مركز آشمون منوفية، مما أدى لوفاته تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام.

وتحرر المحضر 4625/2015 جنح المركز.

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مصر 365

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