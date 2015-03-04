مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

لقي شخصين مصرعهما، واصيب 6 اشخاص آخرين في حادث بطريق “أسيوط ـ سوهاج”، وتم نقل المصابين والجثث للمستشفي.

تلقي اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، بلاغا من غرفة عمليات المحافظة يفيد وقوع حادث بطريق أسيوط ـ سوهاج”، وتصادم أتوبيس رحلات مع سيارة نقل، وأسفر الحادث عن مصرع ( ع ،ا، 35 عام) سائق ، و ( ا ، ع، 52 عام) سائق، مقيم القاهرة، وإصابة (ت ،ج،ا، 53 عام) و (ع ،ص،ح، 54 عام) ، و (ا ،ق،م) ٥٧عام و (ش ،م،خ) 28 عام و (د ،س،م) 21 عام و (ا،ش،ا) ٤عام .

> وتم نقل الجثث لمستشفي ابنوب المركزي، ونقل المصابين لمستشفي الجامعة، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.