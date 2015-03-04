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بالصور .. تحويل مقلب قمامة بمركز بلاط بالوادي الجديد إلى مشتل فاكهة مثمر‎

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بالصور .. تحويل مقلب قمامة بمركز بلاط بالوادي الجديد إلى مشتل فاكهة مثمر‎ بالصور .. تحويل مقلب قمامة بمركز بلاط بالوادي الجديد إلى مشتل فاكهة مثمر‎

تحويل مقلب قمامة بمركز بلاط بالوادي الجديد إلى مشتل فاكهة مثمر‎

 

نجح اتحاد تنمية في تحويل مقلب قمامة بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد إلى مشتل فاكهة مثمر، وقال المهندس سيد محمود أبو سمية عضو مؤسس اتحاد تنمية مصر بمركز الداخلة في الوادي الجديد أن المبادرة تم تنفيذها تحت أشراف سامية عيد من أعضاء الاتحاد حيث استهدفت المبادرة إحدى الأماكن بقرية مرزوق والتي سادها الإهمال وتحولت إلى مقلب للقمامة ومأوى للحيوانات الضالة وبؤر للأمراض بالقرية.

وأكد أن المبادرة استهدف تنظيف المكان وتقديم الوعي ​ل​لقرية، كما استهدفت نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وضرورة تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية بين المواطنين والحكومة.

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