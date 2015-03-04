وزارة البترول: كميات البوتاجاز المستوردة تكفى لحوالى 9 أيام

أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول، أن عمليات ضخ البوتاجاز للسوق المحلى ستظل مستمرة، لافتا إلى أن كميات البوتاجاز المستورد تكفى لحوالى 9 أيام.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة البترول أن باقى كميات البوتاجاز التى تم التعاقد عليها لسد احتياجات السوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين ستصل تباعاً.

وكانت وزارة البترول قد تعاقدت على كميات إضافية من البوتاجاز وصل منها 22 ألف طن لميناءى السويس والإسكندرية.

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