قناة السويس تحقق أكثر من 24 مليارا خلال 7 أشهر

حققت قناة السويس خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الحالى إيرادات بلغت جملتها 3 مليارات و267 مليونا و300 ألف دولار، بما يعادل 24 مليارا و929 مليونا و400 ألف جنيه مصرى.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الرسمية لقناة السويس أن الفترة الممتدة من الأول من شهر يوليو الماضى وحتى نهاية شهر يناير الماضى قد شهدت عبور 10 آلاف و399 سفينة متنوعة للمجرى الملاحى للقناة ضمن القوافل العابرة شمالا وجنوبا بحمولات بلغت 586 مليونا و200 ألف طن.

وأكدت الإحصائيات الملاحية تحقيق قناة السويس خلال شهر أغسطس الماضى، أعلى إيراد شهرى تاريخها منذ أفتتاحها للملاحة البحرية فى نوفمبر من العام 1869 قبيل 145 عاما مضت، بلغ إجماليه 510 ملايين دولار يما يعادل 3 مليارات و891 مليونا و300 ألف جنيه مصرى نتيجة عبور 1477 سفينة متنوعة بحمولات بلغت 89 مليونا و100 ألف طن.