دراسة بريطانية: تناول "الباراسيتامول" يوميا يعرض للإصابة بنوبات القلب

حذرت دراسة طبية من أن الأشخاص الذين يتناولون عقار "الباراسيتامول" لفترة طويلة يصبحون عرضة بنسبة 63% للموت المفاجئ، والإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات القلبية بنسبة تصل إلى 68%.

وأرجع الباحثون البريطانيون ذلك إلى الدور الذى يلعبه العقار فى تثبيط أنزيم يسمى#### COX-2 ####، حيث إن تناوله بصورة يومية يزيد من مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية بل الوفاة المبكرة فى بعض الأحيان.

كما حذر الباحثون من الدور الذى قد يلعبه العقار فى زيادة فرص حدوث قرحات المعدة أو النزيف بنسبة تصل إلى 50%.

يأتى ذلك فى الوقت يعتبر فيه العديد من الأطباء عقار "الباراسيتامول" أكثر أمنا من الأسبرين، الذى يمكن أن يسبب نزيف المعدة، فضلا عن ارتباط الإيبوبروفين بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كان الباحثون البريطانيون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 666,000 مريض انتظموا فى تناول الباراسيتامول.

وكشفت المتابعة التى استمرت قرابة 14 عاما مساهمة العقار فى تثبيط دور انزيم#### COX-2 #### فى الجسم الذى يسهم فى زيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات القلبية.