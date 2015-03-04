دراسة أمريكية: مشاهدة الأفلام الحزينة تدفع نحو البدانة

كشفت دراسة جديدة عن أن الأشخاص الذين يشاهدون الأفلام الحزينة، يميلون إلى اكتساب المزيد من الوزن، حيث تتضاعف معدلات تناولهم للطعام بنسبة تتراوح ما بين 28 و55% أثناء مشاهدة هذه الأفلام مقارنة بالأفلام المتفائلة والسعيدة.

وأفادت الدراسة، التى أجرتها جامعة "كورنيل" الأمريكية للأغذية والعلامة التجارية فى أبحاثهم، بأن رواد السينما يأكلون 28% أكثر من الفشار فى حال مشاهدتهم أفلاما تضفى السعادة على المشاهدين، فى مقابل 25% بالنسبة للأشخاص الذين شاهدوا أفلاما حزينة وكئيبة حول قصص الحب.

وقال البروفيسور كورنويل بريان المؤلف الرئيسى للدراسة، إن الأفلام الحزينة تدفع الناس إلى تناول المزيد من الطعام بغض النظر عن نوعيته التى تبتعد عن الطعام الصحى بشكل كامل.

وأضاف براين، فى معرض الدراسة التى نشرت فى مجلة "جاما للطب الباطنى"، أن أفلام الحركة والعاطفية المؤثرة يبدو أنها تشارك الأفلام الحزينة فى دفعك نحو البدانة.

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