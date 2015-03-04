أخبار عاجلة

كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوى السياسية اليمنية تناقش تشكيل حكومة جديدة

Google+ Print
القوى السياسية اليمنية تناقش تشكيل حكومة جديدة القوى السياسية اليمنية تناقش تشكيل حكومة جديدة
بدأت القوى السياسية اليمنية، مناقشة تشكيل الجديدة التى ستقود البلاد فى المرحلة الانتقالية القادمة وناقشت فى الجلسة التى عقدتها الليلة الماضية وانتهت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الشروط الواجب توافرها فى شخصية رئيس الوزراء اليمنى الجديد .

وصرحت مصادر قريبة من المفاوضات بأنه تم الاتفاق مبدئيا على أن تتقدم القوى السياسية بمرشحين لتولى المنصب الى المجلس الرئاسى الذى سيتم الاتفاق على تشكيله والذى يختار بالتوافق من يراه الانسب بشرط أن يكون شخصية وطنية تتمتع بالكفاءة والخبرة بغض النظر عما اذا كان ينتمى لحزب أو مستقل .

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على تأجيل موضوع تشكيل المجلس الرئاسى الذى تم التوافق عليه من حيث المبدأ الى ما بعد الاتفاق على اسس تشكيل الحكومة .

وقال محمد قحطان القيادى فى حزب التجمع اليمنى للاصلاح والمشارك فى المفاوضات فى تصريحات صحفية أن جلسة الامس التى عقدت برئاسة جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة أجلت الموضوعات الخاصة بالمجلس الرئاسى لحين أتصال ابن عمر بالرئيس عبد ربه منصور هادى لعرض الفكرة عليه ..وأكد أنه من المهم ألا يكون هناك أتفاق على حل غير مقبول لدى الرئيس فيؤدى الى حدوث شرعية متوازية مع شرعية هادى فى عدن ولابد أن يكون التوافق مرضيا للجميع ويؤدى الى لم الشمل ويلتزم به الجميع .

وكانت القوى السياسية اليمنية قد توصلت منذ يومين الى توافق على تشكيل مجلس رئاسى برئاسة هادى أو قيامه بتعيين 4 نواب للرئيس له وأتفق على ارسال وفد من الاحزاب المؤيدة له والتى عرضت هذا الطرح لاستطلاع رأيه ولم يعلن الحوثيون أو حزب المؤتمر رأيهما ولكنهما يصفا الرئيس دائما بلقب الرئيس المستقيل وأمس رفضت اللجنة العليا الثورية التابعة للحوثيين دعوة الجامعة العربية للرئيس هادى لحضور القمة العربية وطالبتها باعادة النظر فى هذا الامر .

وبالنسبة لموضوع نقل الحوار بين القوى السياسية الى خارج صنعاء فلم تتم مناقشته فى اجتماع الامس ولكن الرئيس هادى اقترح فى لقاء له مع أعيان ومشايخ يمنيين نقل الحوار الى الرياض حيث مقر مجلس التعاون الخليجى الراعى للمبادرة الخليجية وسط رفض الحوثيين والمؤتمر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد