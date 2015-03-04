القبض على قيادى إخوانى وضبط 15 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، صباح اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهاهمه بالتحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم والانتماء لجماعة سرية إرهابية، كما تم ضبط شقى هارب من أحكام بالمؤبد فى جرائم قتل عمد وسرقة بالإكراه.

كان ضباط الأمن الوطنى بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، قد تمكنوا من ضبط "على محمد محمود وافى" حاصل على دبلوم ومقيم المسين دائرة مركز الدلنجات "من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6403/2014 إدارى مركز شرطة الدلنجات "التظاهر والتحريض على العنف"، وتحرر المحضر 67 أحوال مركز الدلنجات.

كما تم ضبط "رزق م س" عاطل ومقيم بندر إدكو والسابق اتهامه فى عدد (24) قضية متنوعة "سلاح سرقة بالإكراه وقتل" آخرهم القضية رقم 5962/2014 جنايات المركز (قتل عمد) والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5962/2014 جنايات المركز (قتل عمد).

كما استهدفت حملة أمنية العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 15 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية بينهم 3 بنادق آلية وخرطوش، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، وتم ضبط أحد كوادر الإخوان بكوم حمادة لتحريضة على العنف والتظاهر، كما تم ضبط 95 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1167 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية و سير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة، وضبط سيارة مبلغ بسرقتها.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.