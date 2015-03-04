ضبط 890 حالة تهرب ضريبى وجمركى و228 سيارة مُخالفة جمركيا فى فبراير

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، برئاسة اللواء محمد القصيرى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة لمكافحة جرائم التهرب الضريبى، التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.

ونجحت الحملات التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال شهر فبراير الماضى، عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ضبط 782 قضية متنوعة وتم تنفيذ 690 حكما قضايا متنوعا.

وفى مجال التهرب الجمركى نجحت الحملات فى ضبط 108 قضايا تهرب جمركى وضبط 228 سيارة مُخالفة، وفى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المُستردة تم ضبط 43 قضية، كما تم ضبط 1505 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية.