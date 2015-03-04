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القبض على مدير "أوقاف بئر العبد" بسيناء بتهمة التحريض على العنف

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القبض على مدير "أوقاف بئر العبد" بسيناء بتهمة التحريض على العنف القبض على مدير "أوقاف بئر العبد" بسيناء بتهمة التحريض على العنف
ألقت قوات الأمن بشمال سيناء، القبض على مدير أوقاف مركز "بئر العبد" بشمال سيناء بتهمة التحريض على العنف، أعلنت ذلك مديرية أمن شمال سيناء فى بيانها الأمنى الصادر صباح اليوم الأربعاء.

وجاء فى البيان: "تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد عقب تقنين الإجراءات من ضبط "ع.م.ا.ع" 50 عاما مدير أوقاف بئر العبد، مقيم حى حميدة دائرة القسم" .

وأشار البيان الأمنى إلى أن المذكور ضمن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابية والعناصر المتطرفة، ومن المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 710 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة بئر العبد فى أحداث اقتحام قسم شرطة بئر العبد.

تحرر عن ذلك المحضر أرقم 3 أحوال قسم شرطة بئر العبد فى 3/3/2015، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365