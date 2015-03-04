ضبط 7 من مروجى المخدرات و42 محكوما عليه بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الأربعاء، فى بيان لها تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد أثناء المرور بدائرة القسم رفقة الدورية الأمنية المدرعة من ضبط 5 مواطنين حال تواجدهم بمنطقة حى الغزلان، دائرة القسم أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة، وبحوزتهم عدد 4 سجائر بداخلها نبات البانجو المخدر، وكمية من ذات المخدر تزن نحو 300 جرام، والمتهمون هم كل من "س.م.م.ن"، "م.ح.ع.و.هـ.م"، "م.ع.د.ج"، "م.ع.م"، "ح.س.ا.م".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 283 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة بئر العبد، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رمانة، أثناء المرور بدائرة القسم رفقة الدورية الأمنية المدرعة من ضبط "م.إ.م.م" بحوزته 4 لفافات بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 1 كجم وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 135 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة رمانة، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش، أثناء المرور بدائرة القسم رفقة الدورية الأمنية المدرعة من ضبط "ج.س.س.ص" بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 250 جراما، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 317 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة ثالث العريش، وجارى العرض على النيابة العامة.

وتابع البيان: "تم ضبط عدد 42 محكوما عليه، بينهم عدد 2 محكوم عليه فى جناية وهم "أ.س.إ.ح" 41 عاما، عاطل والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 504 لسنة 2000 جنايات رأس سدر جنوب سيناء (مخدرات)، المقيدة برقم 228 لسنة 2000 كلى جنوب سيناء حصر رقم 89 لسنة 2010 والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 12/10/2010، و"و.م.س.م" المطلوب فى القضية رقم 596 لسنة 2013 جنايات ثان العريش (مخدرات) المقيدة برقم 331 لسنة 2013 كلى شمال سيناء حصر رقم 180 لسنة 2013 غيابى بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف جنيه".

كما تم ضبط عدد 25 محكوما عليه فى جنح الحبس الجزئى، وعدد 2 محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، وعدد 8 محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية بمبلغ 1370 جنيها، وعدد 5 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وتم ضبط 4 قضايا تموين، وتحرير 118 مخالفة إدراية.

وفى مجال التموين، تحرر عدد 2 قضية عدم حمل شهادة صحية، وقضية عدم الإعلان عن الأسعار، وقضية إدارة منشأة بدون ترخيص.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم تحرير 118 مخالفة إزالة إدارية فورية، و6 محاضر إشغال طريق، و5 محاضر بائع متجول، و2 محضر بيئة.

كما تم فحص عدد 100 شقة بمنطقة دريم لاند بحى الريسة، دائرة قسم شرطة أول العريش.

وفى مجال جهود إدارة المرور، أسفرت الحملات المرورية بدائرة المديرية عن ضبط عدد 207 مخالفات.