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اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة مصور صحفى وآخرين بـ«أحداث تجارة الأزهر »

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اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة مصور صحفى وآخرين بـ«أحداث تجارة الأزهر » اليوم.. سماع الشهود بمحاكمة مصور صحفى وآخرين بـ«أحداث تجارة الأزهر »
تستأنف محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدى، اليوم الأربعاء، ثانى جلسات القضية رقم 7399 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ثان، والمعروفة بأحداث كلية التجارة جامعة الأزهر، ومن المقرر سماع شهود الإثبات من ضباط الشرطة ومجرى التحريات.

ويحاكم 76 من طلاب الأزهر، على رأسهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، بشبكة يقين ، بينهم 14 فتاة، واثنين هاربين، وذلك لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب بجامعة الأزهر الشريف.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم يالعنف وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام الماضى.

وفضلًا عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمدًا على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.

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مصر 365