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إعادة بناء 41 منزلا للمرأة المعيلة بالمنيا بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه

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إعادة بناء 41 منزلا للمرأة المعيلة بالمنيا بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه إعادة بناء 41 منزلا للمرأة المعيلة بالمنيا بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه
قالت أميرة عبد الفتاح مدير إدارة شئون المرأة بمحافظة المنيا، إنه سيتم تنفيذ مشروع إعادة بناء عدد 41 منزلا من المنازل المهدمة والآيلة للسقوط للمرأة المعيلة، التى تهدد حياة سكانها بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليون و800 ألف جنيه، وذلك ضمن مشروعات النهوض بالمرأة الممولة من الخطة الموحدة للمحافظة.

وأضافت أميرة عبد الفتاح مدير إدارة شئون المرأة أن الهدف من المشروع تحسين الأحوال المعيشية للسيدات الفقيرات وأطفالهن فى الحصول على مسكن مناسب آمن وصحى، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من بناء عدد 5 منازل بحى جنوب ملوى وسيتم تسليم باقى المنازل خلال شهرين فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى والاحتفال بعيد المرأة.

وأوضحت أميرة عبد الفتاح أن المنازل يتم بناؤها بمراكز العدوة، مغاغة، سمالوط، المنيا، ملوى، ديرمواس بالوحدات المحلية لبنى عامر، ميانة، بنى غنى، صفط الخمار، بنى حرام، حى جنوب، يذكر أن إدارة المرأة انتهت العام الماضى من إنشاء 48 منزلاً وتسليمها للأسر.

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مصر 365