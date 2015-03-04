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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/3/2015

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/3/2015 مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4/3/2015

إعداد أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4/3/2015

تعرف على مواقيت الصلاة فى ومدن ودول العالم العربى المختلفة وستجد مواقيت الصلاة بدقة متناهية وسهولة مطلقة مواقيت الصلاة

القاهرة: وقت صلاة الفجر 4:51 ص، الشروق 6:18 ص، أذان الظهر 12:07 م، أذان العصر 3:27م، أذان المغرب 5:57م، أذان العشاء 7:13 م.

مواقيت الصلاة الإسكندرية: وقت صلاة الفجر 4:56ص، وقت صلاة الشروق 6:24ص، وقت صلاة الظهر 12:12م، وقت صلاة العصر 3:32م، وقت صلاة المغرب 6:02م، وقت صلاة العشاء 7:19م.

مواقيت الصلاة الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:47 ص، وقت صلاة الشروق6:14 ص، وقت صلاة الظهر 12:03 م، وقت صلاة العصر 3:22 م، وقت صلاة المغرب 5:53 م، وقت صلاة العشاء 7:10 م

مواقيت الصلاة شرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:40 ص، وقت صلاة الشروق 6:05 ص، وقت صلاة الظهر 11:55 ص، وقت صلاة العصر 3:16 م، وقت صلاة المغرب5:46 م، وقت صلاة العشاء7:01 م

مواقيت الصلاة المنصورة وقت صلاة الفجر4:52 ص، وقت صلاة الشروق6:19 ص، وقت صلاة الظهر 12:08 م، وقت صلاة العصر 3:27 م، وقت صلاة المغرب5:58 م وقت صلاة العشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة أسوان: وقت صلاة الفجر 4:46 ص، وقت صلاة الشروق 6:08ص، وقت صلاة الظهر 12:01م، أذان العصر 3:22م، أذان المغرب 5:54م، أذان العشاء 7:06م.

مواقيت الصلاة فى مواقيت الصلاة فى مكة صلاة الفجر 5:23 ص، صلاة الشروق6:39 ص، صلاة الظهر 12:33 م، صلاة العصر 3:55 م، صلاة المغرب6:27 م، صلاة العشاء7:57 م

مواقيت الصلاة فى المدينة المنورة صلاة الفجر5:24 ص، صلاة الشروق6:42 ص، صلاة الظهر 12:34 م، صلاة العصر 3:55 م، صلاة المغرب 6:27 م، صلاة العشاء 7:57 م

مواقيت الصلاة فى الرياض الفجر 4:55 ص، الشروق 6:13 ص، أذان الظهر 12:05 م، أذان العصر 3:27 م، أذان المغرب 5:58 م، أذان العشاء 7:28 م مواقيت الصلاة فى الأردن

مواقيت الصلاة فى عمان الفجر 4:37 ص، الشروق 6:06 ص، أذان الظهر 11:48 ص، أذان العصر 3:07 م، أذان المغرب5:38 م، أذان العشاء 7:08 م

مواقيت الصلاة فى الإمارات مواقيت الصلاة فى أبو ظبى الفجر 5:24 ص، الشروق 6:41 ص، أذان الظهر 12:33 م، أذان العصر 3:55 م، أذان المغرب 6:27 م، أذان العشاء 7:57 م

مواقيت الصلاة فى المغرب مواقيت الصلاة فى الرباط الفجر 5:30 ص، الشروق 6:53 ص، أذان الظهر 12:40 م، أذان العصر 3:57 م، أذان المغرب 6:27 م، أذان العشاء 7:45 م

مواقيت الصلاة فى الكويت الفجر 4:49 ص، الشروق 6:11 ص، أذان الظهر 12:00 م، أذان العصر 3:20 م، أذان المغرب 5:51 م، أذان العشاء 7:21 م

 

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