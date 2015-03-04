حالة الطقس اليوم الأربعاء 4/3/2015 فى مصر

كتب أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

حالة الطقس اليوم الأربعاء فى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس شتوى معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على شمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة على البحر المتوسط مضطربة على البحر الأحمر وارتفاع الموج على البحر المتوسط من متر إلى مترين، أما البحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح على البحرين شمالية غربية. وسجلت درجات الحرارة فى مصر درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 العظمى 22، درجة الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 العظمى 20، درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 العظمى 19، درجة الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20 وفى السويس الصغرى 13 العظمى 22. وسجلت شرم الشيخ الصغرى 19 العظمى 24، سوهاج الصغرى 12 العظمى 24، درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 العظمى 28، أسوان الصغرى 17 العظمى 29، شلاتين الصغرى 16 والعظمى 28 . طقس الأردن حالة الطقس فى الأردن اليوم الأربعاء متوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع على المملكة لتصبح أعلى من مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام، فى حين تبقى "الملموسة" مُتدنية سيّما فى الجبال الشمالية والوسطى،وذلك كنتيجة لهبوب رياح شرقية نشطة. ويكون الطقس مائلًا للبرودة فى مرتفعات شمال ووسط المملكة، فى حين يكون لطيفًا فى بقية المناطق، ومُعتدلًا فى الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مُعظم الأوقات. حالة الطقس فى العراق حالة الطقس فى العراق اليوم الأربعاء 4/3/2015 تأثر المنطقة الشمالية بطقس غائم جزئى إلى غائم مع تساقط أمطار، فى أماكن متعددة منها لاستمرار تأثرها بامتداد منخفض جوى من تركيا ودرجات الحرارة الصغرى ترتفع عدة درجات والعظمى ترتفع قليلًا عن اليوم السابق والمنطقتان الوسطى والجنوبية تتأثران بطقس صحو مع بعض الغيوم لاستمرار تأثرها بامتداد مرتفع جوى من البحر المتوسط . حالة الطقس فى العراق الخميس 5/3/2015 حالة الطقس فى العراق الخميس تؤكد تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى من تركيا، ليكون الطقس فى المناطق كافة صحو مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق. حالة الطقس بالمغرب حالة الطقس فى المغرب اليوم الأربعاء تشير إلى تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، فيما ستتمركز بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلس خلال الظهيرة. حالة الطقس فى فلسطين اخبار الطقس فى فلسطين اليوم الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوى العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج . الخميس 5/3/2015 يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوى العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. الجمعة 6/3/2015 يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوى العام بحدود 5-6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

شبكةعيونالإخبارية

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