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اليوم.. «السيسي» يلتقي وزراء البيئة الأفارقة

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اليوم.. «السيسي» يلتقي وزراء البيئة الأفارقة اليوم.. «السيسي» يلتقي وزراء البيئة الأفارقة

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء، وزراء البيئة الأفارقة بحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، ومدير المكتب الإقليمي لأفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة مونكيالاى جومندكوي، والسفير محمود سامي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والذي يعقد بالقاهرة.

ويشارك نحو 40 وزيرا أفريقيًا للبيئة في فعاليات الشق الوزاري رفيع المستوي للدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والذى يعقد على المستوى الوزارى بالقاهرة.

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