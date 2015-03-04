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80 مليون جنيه إيرادات سنوية لإدارة أملاك الدولة بالشرقية

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80 مليون جنيه إيرادات سنوية لإدارة أملاك الدولة بالشرقية 80 مليون جنيه إيرادات سنوية لإدارة أملاك الدولة بالشرقية
أكد مدير عام إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية محمد الهادى سليم، أن الإدارة حققت طفرة كبيرة فى إيراداتها خلال الفترة الماضية بلغت حوالى 7 ملايين جنيه فى الشهر الواحد بإجمالى 80 مليون جنيه سنويا.

وقال مدير الإدارة - فى تصريح له- إن الطفرة فى المتحصلات جاءت نتيجة للجهد الذى يبذله العاملون فى تحصيل الإيجارات ومقابل الانتفاع وثمن بيع الأراضى، بما يتفق مع القانون والمصلحة العامة، ويتم توجيهها لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.

وأوضح مدير عام إدارة أملاك الدولة أنه لا يتم التصرف بالبيع فى الأراضى التابعة للإدارة، ويمكن استخدامها فى إقامة مشروعات ذات نفع عام، ويتم البيع للمواطنين الذين يتقدمون بطلبات لتقنين وضع اليد على الأراضى، تنفيذا للقانون 148 لسنة 2006، مشيرا إلى أنه يتم إسناد عملية حصر وتسعير الأراضى لموظفين على مستوى عال من الكفاءة والأمانة المهنية.

وأشار مدير الإدارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مقر جديد لإدارة أملاك الدولة بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق، بهدف الحفاظ على المستندات الخاصة بالمواطنين وحقوقهم والارتقاء بمستوى العمل.

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مصر 365