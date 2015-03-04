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البنك المركزى الهندى يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام

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البنك المركزى الهندى يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام البنك المركزى الهندى يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام
خفض البنك المركزى الهندى سعر الفائدة الرئيسى بمقدار ‭25‬ نقطة أساس إلى 7.5%، اليوم الأربعاء، وهو الخفض الثانى للفائدة هذا العام فى أعقاب انحسار التضخم وتعهد بضبط الميزانية.

وكان البنك الاحتياطى الهندى قد خفض سعر فائدة الريبو 25 نقطة أساس فى 15 يناير، وحدث الخفضان كلاهما خارج الاجتماعات المقررة للبنك المركزى لمراجعة السياسة النقدية.

ويشير خفض الفائدة إلى ثقة فى الحكومة التى تعهدت يوم السبت بترشيد السياسات المالية وقالت انها ستحتاج إلى عام اضافى لتحقيق المستوى المستهدف لعجز الميزانية والبالغ 3 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى.

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مصر 365

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