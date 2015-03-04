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الأحد.. انطلاق فعاليات "مؤتمر الإسماعيلية" تحت رعاية وزير السياحة

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الأحد.. انطلاق فعاليات "مؤتمر الإسماعيلية" تحت رعاية وزير السياحة الأحد.. انطلاق فعاليات "مؤتمر الإسماعيلية" تحت رعاية وزير السياحة
ينطلق يوم الأحد المقبل مؤتمر الإسماعيلية الأول للسياحة بفندق ميركيور بالإسماعيلية، لمدة يومين تحت رعاية هشام زعزوع وزير السياحة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية.

وقال سيد فؤاد مدير عام السياحة ومقرر المؤتمر أن المؤتمر يتناول إستراتيجيات التنمية السياحية وفرص الاستثمار السياحى فى إقليم قناة السويس، وكذلك المقومات الأثرية والتراث فى الإقليم ومقومات الجذب السياحى ودور الإعلام فى التنمية السياحية والقدرات التنافسية للإقليم ودور البحث العلمى فى التنمية السياحية.

وأشار فؤاد إلى أن أهمية المؤتمر تأتى فى وقت مناسب للتأكيد على استشراف فعاليات التنمية السياحية المتزامنة مع قرب الانتهاء من قناة السويس الجديدة والآفاق الرحبة التى يجب استثمارها زمانيا ومكانيا بتفعيل كل الإمكانات المساعدة خاصة التنمية البشرية بمساهمة الكيانات العلمية الموجودة فى الإقليم ووضع الأبحاث المتصلة بهذا التطوير حيز التنفيذ.

وأضاف مدير السياحة أن عددا كبيرا من العلماء والمهتمين بمجال السياحة تاريخيا وأثريا سوف يشاركون فى المؤتمر، وأنه سوف تتم مناقشة عدد من الأبحاث المتعلقة بموضوع المؤتمر.

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