وزير دفاع روسيا: نخطط مع مصر لتوقيع بروتوكول تعاون عسكري على المدى الطويل

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن بلاده ومصر «تخططان لتوقيع بروتوكول تعاون عسكري، والذي سيحدد المبادئ للتعاون على المدى الطويل»، دون إعطا مزيد من التفاصيل حول ذلك البروتوكول.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها وزيرا الدفاع الروسي، سيرجي شويجو والمصري صدقي صبحي، الثلاثاء، أثناء زيارة الأخير إلى موسكو.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية الرسمية، الثلاثاء، عن «شويجو» قوله إن محادثات، الثلاثاء، ركزت على «ما تم إنجازه خلال العام الماضي من توسيع العلاقات الثنائية في المجال العسكري».

وأوضح أن «نتيجة هذا العمل ستكون توقيع بروتوكول بين الحكومة الروسية والحكومة المصرية حول التعاون العسكري»، قبل أن يضيف أن «هذا البروتوكول سوف يجدد المبادئ اللازمة للعلاقات في هذا المجال على مدى سنوات».

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن الوقت قد حان للبدء في اتفاق يتضمن «محتوى ملموسًا»، مع التركيز بشكل خاص على الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، لافتًا أنه سيكون هناك تركيز بطبيعة الحال على تدريب الجنود المصريين في المؤسسات التعليمية الروسية الكبرى لوزارة الدفاع الروسية، وعدد من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

الاناضول