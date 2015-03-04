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5 أطعمة للوقاية من سرطان عنق الرحم.. أبرزها السالمون والجزر

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5 أطعمة للوقاية من سرطان عنق الرحم.. أبرزها السالمون والجزر 5 أطعمة للوقاية من سرطان عنق الرحم.. أبرزها السالمون والجزر
سرطان عنق الرحم من أشهر الأورام التى تصيب السيدات، وتسبب مضاعفات كبيرة حال اكتشاف الإصابة به فى مرحلة متأخرة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم ، وذلك حسبما نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:
>1.الشاى الأخضر: كشفت الأبحاث الطبية الحديثة أن الشاى الأخضر يساهم فى الوقاية من الإصابة بالعديد من السرطانات، ومن أبرزها: سرطان عنق الرحم، كما أنه غنى بمركبات الكاتيكين "Catechins" التى تساهم فى حماية الحمض النووى "DNA" من التلف.
>2.الجزر: يحتوى على المركبات الطبيعية "Catechins" أيضا، ويمكن أن يساهم بفاعلية كبيرة فى تثبيط نمو الخلايا السرطانية.
>3.السالمون: وهو من الأطعمة الرائعة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم، نظراً لاحتوائه على إحدى المواد الاستثنائية وتعرف باسم "Astaxanthin"، وتتمتع بخواص مضادة للسرطان، وتحد من نمو خلايا الأورام.
>4.الكركم: يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذلك بسبب فاعليته فى تحفيز موت الخلايا المبرمج
>5.فاكهة البابايا: وتزرع فى الدول الاستوائية، وهى من أغنى الفواكه بفيتامين "ج" ، كما كشفت إحدى الدراسات التى أجريت مؤخراً أن تناول ثمرة واحدة من فاكهة البابايا كل أسبوع قد يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.
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