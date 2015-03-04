اختبار مدته 3 دقائق للتنبؤ باحتمالات وفاتك خلال 10 سنوات

الاختبار يشمل استخدام آلة حاسبة ومشاية كهربائية

لمعرفة كم تبقى لك من عمرك، واحتمالات وفاتك خلال 10 سنوات فإن الخبراء فى الولايات المتحدة الأمريكية ابتكروا طريقة جديدة لمساعدتك على معرفة موعد وفاتك.>وفقا لموقع "ناشيونال مونيتور" الإخبارى الأمريكى فإن الباحثين فى جامعة جونز هوبكنز فى ولاية مريلاند، صمموا اختبارا جديدا مدته 3 دقائق، باستخدام الجرى على المشاية الكهربائية، وآلة حاسبة، لقياس العلامات الحيوية الخاصة بك، وبعدها يتم حساب احتمالية وفاتك خلال الـ10 سنوات المقبلة.

يقول قائد الدراسة بروفيسور مايكل بلاها، الأستاذ بالجامعة، إن فكرة الاعتماد على العلامات الحيوية للجسم لتوقع الموت ليست جديدة، لكن الجديد هو أخذ السن والجنس ومستوى اللياقة البدنية فى الحسبان عن طريق معادلة رياضية بسيطة.

مستوى اللياقة البدنية أكبر مؤشر على احتمالات الوفاة

>شملت الدراسة استعراض 58 ألف من اختبارات الإجهاد التى شارك فيها 58020 من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و96 سنة، فيما بين عامى 1991 و2009، وخلالها تم تقييم الألم فى الصدر وضيق التنفس والدوخة والإغماء.

وقسم الباحثون المشاركين إلى فئات على حسب مستوى اللياقة البدنية وقيّموا أسباب الوفاة بين كل فئة على مدى 10 سنوات بعد الدراسة.

الاختبار يساعد على تحسين الصحة العامة

>مما يذكر أن الاختبار الجديد يدعى FIT، ويقول الخبراء إن أهميته يمكن أن تتجاوز التوقع بالوفاة إلى تحذير الناس وتنبيههم إلى ضرورة رفع كفاءتهم البدنية والاهتمام بصحتهم.

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