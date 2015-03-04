أوباما يبحث مع القادة الأوربيين التطورات في أوكرانيا وليبيا عبر “الفيديو كونفرانس”

تحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك عبر “الفيديو كونفرانس” حول آخر تطورات الآزمة في أوكرانيا والوضع الراهن في ليبيا والتصدي لتنظيم “داعش”.

وقال بيان صدر عن البيت الأبيض “إن القادة أكدوا دعمهم للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع في شرق أوكرانيا، ودعوا كافة الأطراف إلى وقف جميع الأعمال العسكرية وإبداء التعاون مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حتى تتمكن من التحقق من سحب كافة الأسلحة الثقيلة وإتمام عملية تبادل السجناء.

وأكد القادة الغربيون تصميمهم للعمل سريعا وبصورة موحدة لفرض عقوبات إضافية في حال انتهاك اتفاقيات “منسك” أو سعي العناصر الانفصالية التي تدعمها روسيا إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي.

كما بحث أوباما مع القادة الأوربيين استمرار أعمال العنف في ليبيا والتهديدات التي يمثلها تنظيم “داعش” حيث اتفقوا على الحاجة لإجراء مزيد من التشاور حول سبل معالجة تلك التهديدات ودعم أي تسوية سياسية للصراع الدائر في ليبيا.

> أ ش أ