اليوم.. "جنائيات أسيوط" تستأنف محاكمة ١٦٣ متهمًا فى "مذبحة أسوان"

تستأنف محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، جلسات القضية رقم ٢٧٩٣ جنايات أسوان لسنة ٢٠١٤، والمعروفة إعلاميا بمذبحة أسوان، والمتهم فيها ١٦٣ متهما فى الأحداث الدموية، التى شهدتها منطقة السيل الريفى بين (الدابودية) و(الهلالية)، والتى راح ضحيتها ٢٨ قتيلا مطلع شهر إبريل من العام الماضى.

وكانت محكمة جنايات قنا، قد قررت نقل المحاكمة إلى محكمة جنايات أسيوط لدواع أمنية، وتم تحديد جلسة ١٧ يناير الماضى، وترحيل ٦٧ متهما من سجن قنا العمومى لإيداعهم بسجن أسيوط العمومى، وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم لسماع الشهود والاطلاع على تقارير الطب الشرعى.