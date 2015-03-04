كولومبيا تضبط سفينة صينية محملة بالأسلحة

أعلنت كولومبيا أمس الثلاثاء، أنها ضبطت سفينة ترفع علم الصين، وجهتها كوبا، وعلى متنها شحنة أسلحة غير مصرح عنها، وفق ما صرح المتحدث باسم النيابة العامة الكولومبية لويس جونزاليس ليون .

وقال ليون إن السفينة “دا دان شيا” ضبطت قبل يومين في خليج مرفأ مدينة كاتاخينا المطلة على البحر الكاريبي، وعلى متنها كمية كبيرة من الذخائر وحوالى 100 طن من البارود.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن قبطان السفينة اعتقل، وسيمثل أمام قاض بتهمة تهريب أسلحة، من دون أن يوضح مصير بقية أفراد الطاقم وجميعهم صينيون.

ولفت المتحدث إلى أن “الأوراق التي قدمها القبطان بشأن البضائع المنقولة لا تتفق مع ما تم العثور عليه”. وكانت المحطة التالية للسفينة الصينية مرفأ بارانكويلا الكولومبي المطل على الأطلسي، قبل أن تبحر إلى وجهتها النهائية في هافانا.

وفي يوليو 2013 ضبطت بنما سفينة كورية شمالية كانت تنقل إلى كوريا الشمالية أسلحة كوبية غير مصرح عنها ومخبأة داخل شحنة سكر.