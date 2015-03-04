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عصام الإسلامبولى: إسناد تعديل "تقسيم الدوائر" للجنة إعداده يمنع خلل النصوص

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عصام الإسلامبولى: إسناد تعديل "تقسيم الدوائر" للجنة إعداده يمنع خلل النصوص عصام الإسلامبولى: إسناد تعديل "تقسيم الدوائر" للجنة إعداده يمنع خلل النصوص
رحب عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى، بإسناد مهمة إدخال التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، إلى اللجنة التى أعدت القانون برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وبذات التشكيل.

وأوضح عصام الإسلامبولى، فى تصريح خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إسناد التعديلات إلى اللجنة ذاتها أفضل من تشكيل لجنة أخرى حتى لا يحدث خلل بين نصوص القانون الأخرى والنصوص المطلوب تعديلها، مطالبا بإضافة شخصيات سياسية وحزبية إلى اللجنة.

العدالة الانتقالية: إسناد مهمة تعديل قانون "تقسيم الدوائر" للجنة المُعدة

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