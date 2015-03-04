شذى حسون تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة شذى حسون بعيد ميلادها اليوم، حيث نشرت على حسابها الخاصّ في موقع "إنستغرام" صوراً للهدايا والمعايدات التي وصلتها من "الفانز" والفنانين، فكان من بينها صورة تجمعها بالفنان الكويتي داوود حسين، الذي عايدها قائلاً: الرائعة، الراقية، المتواضعة..كلّ عام وأنت بألف خير ونجاح.. والعمر كله"، وصورة أخرى تجمعها بالإعلامية المصرية بوسي شلبي.

شذى التي بدأت تتلقى المعايدات والهدايا قبل عدّة أيام، نشرت أيضاً صورة لأوّل شمعة أطفأتها بمناسبة عيد ميلاها قبل 3 أيام.

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