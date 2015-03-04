حصرياً: عمرو دياب يتقدّم ببلاغ إلى النائب العام ضد قناة "الأم بي سي"

أكد مصدر مقرّب من الفنان المصري عمرو دياب أنّ محاميه أشرف عبد العزيز سيتقدّم اليوم ببلاغ إلى النائب العام ضدّ قناة "أم بي سي" مصر، التي تحدّت الإنذار القضائيّ، الذي يمنع عرض حلقات برنامج "المفاجأة..أيّام في حياة الهضبة"، للإعلامي ممدوح موسى، لعدم موافقة الفنان المصري عليها، كونها ستُبثّ من دون إذن كتابيّ أو شفهيّ منه.

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