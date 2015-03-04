"وقت مستقطع" يعيد يارا صبري إلى الشاشة بعد غياب 5 سنوات

بدأ المخرج السوري هيثم حقّي تصوير مسلسله الجديد "وقت مستقطع" في مدينة مرسين التّركيّة.

ويُعيد هذا العمل الفنانة السورية يارا صبري إلى الشاشة من جديد، بعد غياب لحوالى خمس سنوات، حيث كان آخر عمل قدّمته هو "جلسات نسائيّة". وبعد الأحداث في سوريا، قامت يارا بنقل مقرّ إقامتها إلى دبي، ثمّ اعتذرت عن النصوص التي عرضت عليها كافة، في الوقت الذي رفضت فيه الظهور الإعلامي.

وستطلّ صبري بشخصيّة محامية في العمل الذي يتناول الوضع السوري الراهن وتداعياته وتأثيراته في حياة الناس ونزوحهم وهجرتهم إلى خارج البلاد، فضلاً عن المشكلات الأخرى.

يُشار إلى أنّ العمل حمل اسماً مبدئياً في وقت سابق وهو "وجوه وأماكن"، فيما تمّ الاستقرار أخيراً على اسم "وقت مستقطع" المقرّر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2015.

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