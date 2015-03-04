عمرو دياب يلجأ للمحكمة الاقتصادية لوقف برنامج "المفاجأة"

أقام منذ قليل محامي النجم المصري عمرو دياب أشرف عبد العزيز برفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية برقم ١١ لسنة ٢٠١٥ مستعجل اقتصادي بتاريخ اليوم ٣/٣/٢٠١٥ ١٥ ضد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والممثل القانوني لشركة الأقمار الإصطناعية والنايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجموعة قنوات Mbc، والإعلامي ممدوح موسى شحاته لوقف القرار السلبي المطعون ضده من خلال الشركة المصرية للأقمار الإصطناعية العاملة بنظام المناطق الحرة العامة الإعلامية، لوقف بث برنامج "المفاجأة أيام في حياة الهضبة" أو إعادة عرضه.

والجدير ذكره أن الميجا ستار عمرو دياب فؤجىء بإعلان تم بثه على قنوات "Mbc" مفاده إنه سوف يتم إذاعة برنامج بعنوان "المفاجأة أيام في حياة الهضبة" لمقدمه ممدوح موسى يوم الأحد الموافق في ١/٣/٢٠١٥، وأن هذا البرنامج تم تصويره منذ أكثر من عشر سنوات، في وقت لم يُصرح كتابياً للمذيع بعرضه بأي طريقة سواء كانت مرئيّة أو مسموعة، وأن في إذاعة البرنامج استغلال اسم الفنان وتعدي عليه.

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