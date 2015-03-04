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تغريم ” أردوغان” لإهانته عملًا فنيًا يدعو للسلام

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تغريم ” أردوغان” لإهانته عملًا فنيًا يدعو للسلام تغريم ” أردوغان” لإهانته عملًا فنيًا يدعو للسلام

رجب طيب أردوغان

قضت محكمة تركية بإلزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدفع 10 آلاف ليرة ما يعادل 4 آلاف دولار أمريكي تعويضا لأحد الفنانين، بعد أن وصف أحد أعماله الفنية، الذي يدعو للسلام بين أرمينيا وتركيا، بأنه “بشع”.

وكان أردوغان قد عبر عام 2011 عن عدم رضاه من منحوتة الفنان محمد أكسوي، التي أطلق عليها اسم “تمثال البشرية”، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودعا حينها أردوغان السلطات في مدينة “قارص” شرقي البلاد، إلى تفكيك التمثال، وهو ما اعتبره أكسوي “إهانة” دفعته لمقاضاة أردوغان. وأقرت المحكمة تعويضا للفنان أكسوي نظرا للأذى النفسي الذي لحق به من تعليقات أردوغان.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين أرمينيا وتركيا مقطوعة تماما، على خلفية اتهام الأرمن للأتراك بتدبير مذبحة بحقهم إبان فترة الحكم العثماني.

سكاي نيوز

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