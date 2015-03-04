رئيس الوزراء يشارك اليوم فى احتفالية استلام 200 أتوبيس بساحة عابدين

يفتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزيرا التنمية المحلية والتخطيط، وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى، وسفير الإمارات بالقاهرة، وممثل عن وزارة الدفاع، والدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، الاحتفالية التى تنظمها محافظة القاهرة بمناسبة استلام 200 أتوبيس كدفعة أولى من إجمالى 600 أتوبيس لتطوير أسطول النقل العام بالقاهرة بالمنحة المقدمة من دولة الإمارات الشقيقة، مساء اليوم الأربعاء بساحة عابدين أمام مبنى المحافظة.

من جانبه أكد اللواء هشام عطية رئيس هيئة النقل العام، التابعة لمحافظة القاهرة، أنه سيتم الاحتفال بتشغيل 100 أتوبيس أول دفعة أتوبيسات ضمن المنحة الإماراتية، نهاية الشهر الحالى ولم يحدد بعد موعد الاحتفال.

وأضاف عطية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأتوبيسات المائة من إجمالى 600 أتوبيس منحة من الإمارات بالإضافة إلى 300 أتوبيس جار تصنيعهم بمصانع غبور بالعين السخنة بمنحة إماراتية.

وأشار رئيس هيئة النقل العام، إلى أنه تم الانتهاء من الإعفاء الجمركى للأتوبيسات، وكل التراخيص بالكامل وجميعها خالية من أى عيوب فنية.

وأوضح "عطية"، أن موعد الاحتفالية سيحددها المحافظ ومن المزمع أن تكون فى النصف الثانى من هذا الشهر، بعد تحديد خطوط التشغيل حيث أنه تم ترشيح مجموعة خطوط خاصة بالمدن الجديدة على المحافظ وجار اختيار وتحديد أى منها سيتم التشغيل عليه، لخدمة المدن الجديدة وتعزيز الخطوط التى بها مشاكل داخل القاهرة الكبرى.

وأكد رئيس هيئة النقل، أن تسعيرة الأتوبيسات الجديدة، وهى أتوبيسات الخدمة الشاقة، لن تزيد عن 2 جنيه، حيث إن كل الأتوبيسات موديل 2014 والتى دخلت الخدمة تسعيرتها 2 جنيه والقديمة بجنيه كما هى.

يذكر أن دولة الإمارات منحت مصر 600 أتوبيس جار تصنيع 300 أتوبيس بأبو ظبى وتصنيع الـ300 بمصر بمصانع غبور بالعين السخنة.

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