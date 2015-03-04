محافظ المنيا: الشعب المنياوى طيب جدا وأبذل قصارى جهدى من أجله

بعد غياب عن ديوان عام محافظة المنيا بسبب المرض عاد أمس الثلاثاء المحافظ اللواء صلاح زيادة إلى مكتبه ليباشر عمله من داخل المحافظة، حيث اصطف العاملون بالديوان العام أمام باب مكتب المحافظ فى استقباله لحظة عودته وقدموا له التهنئة بالعودة من جديد، ثم استقبل المحافظ المهنئين له بسلامة العودة.

وقال اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، إنه كان على يقين أن الشعب المصرى بصفه عامة شعب طيب جدا وعاطفى ولا يعرف الفرقة ولا الخصام، مضيفا "تأكد لى ذلك خلال فترة المرض القصيرة التى عرفت خلالها كم أن أبناء محافظة المنيا هم من الطيبين بدرجة كبيرة ويستحقون كل جهد يبذل من أجلهم"، موضحا أنه سوف يبذل قصارى جهدى من أجل المواطنين ولن يدخر وقتا لخدمة أبناء المحافظة وأن ذلك سوف يظهر فى الأيام القادمة.

وقدم اللواء صلاح زيادة الشكر للجميع مهنئا إياهم بعيد المنيا القومى الذى قاربت المحافظة على الاحتفال به.