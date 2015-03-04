صحة الشرقية تطور العيادات لرفع الخدمة بمستشفى الإبراهيمية المركزى

عقدت مديرية الصحة بالشرقية, اجتماعا برئاسة الدكتور عصام عامر وكيل الوزارة لبحث تطوير مستشفى الإبراهيمية المركزى, ذلك بحضور الدكتور أيمن أبوعريشية والدكتور فكرى طنطاوى مدير المستشفى وقيادات المديرية.

وتم مناقشة ضرورة العمل على سرعة توفير الأجهزة المطلوبة للمستشفى، وتوفير كميات الأدوية اللازمة للأقسام الداخلية، كالاحتياجات اللازمة لعمليات الأنف والأذن ومنها؛ جهاز سونار لقسم النساء فى الفترة المسائية والصباحية، جهاز وغرفة أشعة عادية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالنوبتجيات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

كما تم مناقشة ندب بعض الأطباء من التخصصات النادرة للمستشفى (الجراحة - العظام - العناية المركزة) وعمل مقايسة لتطوير العيادات الخارجية وتوفير الاحتياجات الخاصة بعيادة الأسنان وعيادة الرمد وعمل مقايسة لتطوير العيادات الخارجية وتوفير الاحتياجات الخاصة بعيادة الأسنان وعيادة الرمد.