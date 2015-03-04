أخبار عاجلة

كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة الشرقية تطور العيادات لرفع الخدمة بمستشفى الإبراهيمية المركزى

Google+ Print
صحة الشرقية تطور العيادات لرفع الخدمة بمستشفى الإبراهيمية المركزى صحة الشرقية تطور العيادات لرفع الخدمة بمستشفى الإبراهيمية المركزى
عقدت مديرية الصحة بالشرقية, اجتماعا برئاسة الدكتور عصام عامر وكيل الوزارة لبحث تطوير مستشفى الإبراهيمية المركزى, ذلك بحضور الدكتور أيمن أبوعريشية والدكتور فكرى طنطاوى مدير المستشفى وقيادات المديرية.

وتم مناقشة ضرورة العمل على سرعة توفير الأجهزة المطلوبة للمستشفى، وتوفير كميات الأدوية اللازمة للأقسام الداخلية، كالاحتياجات اللازمة لعمليات الأنف والأذن ومنها؛ جهاز سونار لقسم النساء فى الفترة المسائية والصباحية، جهاز وغرفة أشعة عادية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالنوبتجيات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

كما تم مناقشة ندب بعض الأطباء من التخصصات النادرة للمستشفى (الجراحة - العظام - العناية المركزة) وعمل مقايسة لتطوير العيادات الخارجية وتوفير الاحتياجات الخاصة بعيادة الأسنان وعيادة الرمد وعمل مقايسة لتطوير العيادات الخارجية وتوفير الاحتياجات الخاصة بعيادة الأسنان وعيادة الرمد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365