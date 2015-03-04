تمشيط أمنى مكثف بشوارع الغردقة لضبط الخارجين عن القانون

كثفت مديرية أمن البحر الأحمر، من حملاتها الأمنية، بشوارع مدينة الغردقة، بدأت إحدى تلك الحملات بتمشيط شارع الشيراتون وسط الغردقة مترجلة لضبط الخارجين عن القانون.

ترأس النقيب محمد مجدى، من قسم مباحث تنفيذ الأحكام، حملة أمنية مكبرة استعانة بعدد من الضباط النظامين والبحثيين، والمدرعات وذلك تحت أشراف اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر.

وترجل الضباط المشاركون فى الحملة، بشارع الشيراتون من بدايته، وقامت بتوسيع دائرة الاشتباه، حيث قامت بضبط العشرات من المشتبه فيهم، وكذلك رفع عدد الإزالات المخالفة بنفس الشارع بقلب الغردقة.

فيما أعلن اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر عن شن حملات متكررة بشوارع مدن البحر الأحمر منها الثابتة والمتحركة، مؤكدا أن هناك خططا مدروسة تسير على نهجها القوات فى تلك الحملات.

كما أعلن مدير الأمن فى تصريحات صحفية له، أن هناك حملات تنطلق من قلب مديرية أمن البحر الأحمر على مدن المحافظة، بمشاركة أكثر من 70 ضابطا من جميع الإدارات المختلفة، بدأت أولها أول أمس بمدينة القصير.

وأوضح مدير الأمن أن تلك الحملات هدفها الأول بث الطمأنينة فى نفوس جميع المواطنين، وضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على مقاومات النشاط السياحى.