محافظ الشرقية: دراسة تعديل عقود المؤقتين لضمان حقوقهم الوظيفية

أكد الدكتور رضا عبد السلام إبراهيم، محافظ الشرقية، على أنه سيقوم بعرض التعديلات الجديدة بعقد عمل العاملين بالمشروعات الخاصة بالمحافظة على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال مجلس المحافظين غدًا الخميس، وذلك لاعتمادها تمهيدًا لإرسالها للمشروعات للتوقيع عليها وحل ذلك الملف الشائك.

وأوضح محافظ الشرقية، فى تصريح صحفى، قائلا "إننا لن نظل فى دوامة توفير مبالغ مالية طائلة كل شهر للعاملين، ومطلوب نقطة اتفاق وحل مشكلة توقيع العاملين قبل يوليه 2015، والتثبيت على الباب الأول بالموازنة العامة للدولة".

وشدد المحافظ على أننا كدولة مع صالح العمال، ولن يضار أحد بذلك العقد الجديد، ولكن يعتبر بداية لضمان توفير الدولة المرتبات مع مراعاة الأقدمية مع احتساب مدة الخدمة، وأيضًا المعاشات ومطلوب غلق الملف وتوفيق الأوضاع.