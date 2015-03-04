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محافظ الإسكندرية: لابد من إدخال "نباشين القمامة" ضمن منظومة إدارة المخلفات

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محافظ الإسكندرية: لابد من إدخال "نباشين القمامة" ضمن منظومة إدارة المخلفات محافظ الإسكندرية: لابد من إدخال "نباشين القمامة" ضمن منظومة إدارة المخلفات
عقد اليوم هانى المسيرى محافظ الإسكندرية اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة شركة نهضة بحضور الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، وذلك بمقر المحطة الوسيطة للتعرف على إمكانيات الشركة ونشاطها.

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة التخلص الآمن من القمامة والأهم ضرورة جمع القمامة وعدم تراكمها بالشوارع، وإرسال مندوبين إلى المستشفيات لعرض خدمات الشركة فى جمع المخلفات الطبية الخطرة.

كما شدد على أهمية إدخال فريزة ونباشين القمامة ضمن منظومة إدارة المخلفات، فيما استمع محافظ الاسكندرية إلى عرض تفصيلى لتاريخ الشركة ومنظومة إدارة المخلفات بها وعدد العاملين حيث يعمل بها ما يقرب من 4600 عامل نظافة كما استعرض المحافظ عمليه جمع القمامة ووصول المخلفات إلى المحطات الوسيطة ونقل جزء منها إلى مصانع السماد والجزء الآخر إلى المدفن الصحى.

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